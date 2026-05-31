Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaş memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti. Her gün milyonlarca aracın yollara çıktığı ve özellikle sabah ile akşam saatlerinde kilitlenme noktasına gelen megakent, bayram tatili sayesinde adeta derin bir nefes aldı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre sabah saat 09.00 itibarıyla şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyesine kadar geriledi.
KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA KESİNTİSİZ ULAŞIM
Normal çalışma günlerinde sürücüler için büyük bir çileye dönüşen ana arterler, bağlantı yolları ve köprüler bayram tatilinin etkisiyle tamamen boşaldı. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde her iki istikamette de trafik akışının kesintisiz ve oldukça akıcı bir şekilde ilerledi. Aynı sakinlik ve rahatlık, trafiğin önemli noktalarından olan Avrupa ve Asya kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda da yaşandı.
ÖĞLE SAATLERİNDE HAFİF ARTIŞ
Sabahın erken saatlerinde yolların tamamen boş kalmasının ardından, günün ilerleyen diliminde şehir içinde seyahat eden vatandaşların etkisiyle trafikte ufak çaplı bir hareketlenme başladı. Sabah yüzde 1 olarak ölçülen tarihi düşüşün ardından, saat 12.00 itibarıyla trafik yoğunluğunda kısmi bir artış gözlemlendi ve yoğunluk oranı yüzde 24 seviyesini gördü.