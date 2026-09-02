İstanbul Ataköy'de 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Anyma konseri, sahne şovlarındaki görsellerin sosyal medyada tepki toplaması ve satanist semboller içerdiği iddiaları üzerine İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi.

Anyma’nın İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı konser, son günlerde sahne tasarımları ve görsel içerikleri üzerinden tartışma konusu oldu.

Organizasyona ait sahne şovlarında kullanılan bazı görseller, sosyal medya kullanıcıları tarafından satanist ritüel ve sembollerle ilişkilendirildi. Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasıyla birlikte konserin iptal edilmesi yönündeki çağrılar da arttı.

12 Eylül’de Ataköy’de yapılacaktı

İstanbul Ataköy’de 12 Eylül’de düzenlenmesi planlanan etkinlik, sosyal medyada oluşan yoğun tartışmaların ardından iptal edildi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla organizasyonun gerçekleştirilmesine izin verilmediği bildirildi.

Konserin iptal edilmesiyle birlikte, Anyma’nın sahne şovlarında kullandığı görseller ve bunların taşıdığı iddia edilen sembollere ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.