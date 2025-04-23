Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve en büyüğü 6,2 olan çok sayıda deprem, İstanbul genelinde paniğe yol açtı.

İlk sarsıntının 3,9 büyüklüğünde olduğu açıklanırken, saat 12.49'da yaşanan depremin şiddeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 6,2 olarak duyuruldu. Depremlerin ardından büyüklüğü 5,9'a kadar ulaşan artçı sarsıntılar da kaydedildi.

Depremlerin ardından, İstanbul genelinde vatandaşlar sokaklara döküldü. Yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul Valiliği'nden önemli bir açıklama geldi.

Valilik, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin kullanıma açıldığını bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."