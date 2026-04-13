İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe belediyeleri ve kaymakamlıklarında aralarında olduğu çok sayıda kuruma yazı göndererek mezarlıklarda hırsızlık ve tahribatlara karşı yeni tedbirleri duyurdu.

Valiliğin kurumlara gönderdiği yazıya göre, artık mezarlıklarda 7/24 çalışan güvenlik kameralarının olması zorunlu hale getirilirken, aydınlatma düzenlemelerinin de yapılması gerektiği belirtildi.

60 GÜN SÜRE VERİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"İlimiz ve ilçelerimizde bulunan tüm ana mezarlık giriş ­çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması,

Gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi,

Kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi,

Aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması,

Kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi,

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanması hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim."