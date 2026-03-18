İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar yer aldı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 20.03.2026 günü (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

