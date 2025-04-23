İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremin ardından evlerinden çıkan bazı vatandaşlar, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti.

Kent genelinde D-100 kara yolu, TEM Otoyolu'nun bazı kesimleri ile ana caddelerde araçlar güçlükle seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde her iki yönde de trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne yönünde Zincirlikuyu'dan başlayıp Beylikdüzü'ne kadar uzanan aralıklı yoğunluk dikkat çekerken, Ankara istikametinde ise trafik Beylikdüzü'nden başlayıp köprü girişine kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye bölgelerinde araç trafiği yer yer durma noktasına geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.

Trafikteki yoğunluğun artmasıyla birlikte birçok vatandaş akaryakıt istasyonlarına akın etti. Bazı vatandaşlar araçlarının yakıt depolarını doldururken, aynı zamanda yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını da karşıladı. Uzayan kuyruklar nedeniyle istasyonlarda hareketlilik gözlenirken, bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

"ARAÇLARINIZLA ÇIKMAYIN"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıda "Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadeleri kullanıldı.