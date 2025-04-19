Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın 15.00'ten sonra kapatılacağını duyurmuştu...
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YENİ KARAR
Metro İstanbul, yeni açıklamasında, İstanbul Valiliği kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın 17.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.