Poyraz İstanbul'u Etkisi Altına Alacak

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Marmara Bölgesi genelinde yarından itibaren poyraz etkili olacak. Şiddetli esmesi beklenen rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları daha düşük hissedilecek. Özellikle İstanbul’da rüzgarın fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor.

Valilikten Resmî Uyarı: Dikkatli ve Tedbirli Olun

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada, fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi. Açıklamada, “Rüzgarın fırtına şeklinde eseceği, ulaşımda aksamalara ve olumsuzluklara yol açabileceği” ifade edilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Fırtına Salı Gecesi Etkisini Kaybedecek

Tahminlere göre, fırtına salı günü gece saatlerinde etkisini yitirerek bölgeden çekilecek. Ancak yetkililer, fırtına boyunca oluşabilecek risklere karşı tedbir alınması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.