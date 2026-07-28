İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül’ün imzasıyla 39 İlçe Kaymakamlığına ve kamu kurumlarına okullarda mescit açılmasına ilişkin resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, toplumun manevi değerleri doğrultusunda öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önem taşıdığı, inanç ve ibadetlerin uygun ortamlarda yerine getirilmesini sağlayacak alanların oluşturulmasının eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olduğu savunuldu.
EĞİTİM SAATLERİNİN VERİMLİ KULLANILMASI HEDEFLENİYOR
Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik maddelerine atıfta bulunulan açıklamada, öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri ve okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması amaçlandı. Bu doğrultuda, cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının hazırlanması gerektiği ifade edildi.
YENİ VE MEVCUT OKULLAR İÇİN DÜZENLEME
Açıklamada planlamanın detaylarına da yer verildi. Buna göre, yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak yeterli kapasitede mescit alanlarına yer verileceği belirtildi. Halihazırda kullanılan mevcut okul binalarında ise imkanlar dahilinde uygun alanların dönüştürülerek cuma mescidi olarak kullanıma sunulması hususunda gereğinin yapılması istendi.
Valilikten gönderilen yazının tamamı ise şöyle:
Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirilebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir gereksinim haline gelmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ç) bendi ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 81. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde;
Öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması, eğitimöğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir.
Bu kapsamda; Yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, Halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise; mevcut imkanlar çerçevesinde uygun alanların dönüştürülmesi suretiyle, cuma mescidi olarak kullanılmak üzere alan oluşturulması hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim