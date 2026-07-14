İstanbul Valiliği, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini belirterek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı kent sakinlerini uyardı.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunan valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre, ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."