İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda megakent genelinde sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Kentte etkisini gösterecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ANADOLU YAKASI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Yağışların bugün il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, 30 Eylül Çarşamba günü gece ilk saatlerden itibaren öğle saatlerine kadar özellikle Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri olan Şile, Pendik ve Tuzla çevrelerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Açıklamada sağanak yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısına da yer verildi. Çarşamba günü sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızının saatte 40 ile 70 kilometre arasında olacağı, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edildi.

OLASI RİSKLER İÇİN TEDBİR ÇAĞRISI

Kuvvetli yağış ve fırtınanın beraberinde getirebileceği tehlikelere dikkat çekilen duyuruda; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile ulaşımda