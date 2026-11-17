İstanbul Valiliği, kentte çarşamba günü gecenin ilk saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın yer yer saatte 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Valiliğin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine dayandırdığı açıklamaya göre, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgar, çarşamba günü gecenin ilk saatlerinden itibaren kuvvetlenecek.

Güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Valilik açıklamasında, olası risklere karşı şu uyarıya yer verildi:

“Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”