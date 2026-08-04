İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

‘GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR’

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dolandırıcılık amacıyla İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz. Valimiz adına yapılan bağış, yardım, para talebi veya benzeri içerikli paylaşımlar ve mesajlar gerçeği yansıtmamaktadır" İfadelerine yer verildi.

‘İTİBAR ETMEYİNİZ’

Paylaşımda, İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'ün resmi sosyal medya hesaplarına yer verilerek, "Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz. Sahte hesapları ilgili sosyal medya platformlarına şikayet etmeniz ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur" denildi.