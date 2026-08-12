İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.