İstanbul’da günlerdir etkili olan sağanağın ardından selin izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.

DERE YATAĞINDAKİ YAPILAR YIKILACAK

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da yaptığı incelemelerin ardından bölgede dere yatağının ıslah edilmesi ve taşkın riskinin azaltılması için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, dere yatağında bulunan 19 dükkan, 2 konut, bir Kur’an kursu, stadyum ve stadyum tribünlerinin yıkılacağını bildirdi. Yapıların dere yatağında bulunması, depreme dayanıksız olması veya tapu ve ruhsat sorunları taşıması yıkım gerekçeleri arasında yer aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN OFİS KURULDU

Bölgede kentsel dönüşüm sürecinin başladığını belirten Gül, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının alanda ofis kurduğunu açıkladı. Vatandaşların evlerini yeniden yaptırabilmeleri için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini aktaran Gül, konutların hak sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla, müteahhit aracılığıyla veya TOKİ üzerinden yeniden inşa edilebileceğini ifade etti. Dere yatağındaki daralmaların giderilmesi için ıslah çalışmalarının sürdüğünü belirten Gül, dere içindeki ağaçların ve su akışını engelleyen unsurların temizleneceğini söyledi. İSKİ’nin dere ıslah projesinin güzergahının belirlendiğini, bölgedeki okulun durumuyla ilgili de kurumların alternatifleri değerlendirdiğini kaydetti.

STADYUMUN YENİ YERİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞECEK

Ayazağa’daki stadyumun başka bir alana taşınması ve gençlerin spor yapabileceği yeni alanların oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Gül, yeni yerin önümüzdeki hafta içinde netleştirilmesinin planlandığını söyledi. Selden etkilenen bölgelerdeki temizlik çalışmalarına da değinen Gül, ilk etapta oluşan su ve balçığın büyük bölümünün temizlendiğini, sonradan oluşan veya devam eden su baskınlarına ilişkin taleplerin ekiplerce karşılandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının selden etkilenenler için 200 milyon liralık ödenek sağladığını açıklayan Gül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun da esnafın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 80 milyon lira aktaracağını belirtti.

ŞİLE’DE TAŞKIN SONRASI HASAR TESPİTİ YAPILACAK

Şile’de yoğun yağışın ardından meydana gelen taşkın nedeniyle su baskınları yaşandığını belirten Gül, ekiplerin önemli bir bölümünün bölgeye yönlendirildiğini söyledi. İlk açıklamasında can kaybı ve mahsur kalma yönünde bir durum bulunmadığını ifade eden Gül, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ve yeni taşkınları önlemek için gerekli tedbirlerin değerlendirileceğini bildirdi. Tahliyelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Gül, bazı bölgelerde tahliyelerin ardından zeminden su çıkmaya veya yan alanlardan su girişi devam etmeye devam ettiğini, özellikle bodrum katlarda bu durumla karşılaşıldığını kaydetti.

GEBZE’DE KAYBOLAN KİŞİLER İÇİN 17 KİLOMETRELİK HATTA ARAMA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaybolan kişiler için İstanbul’un Pendik ilçesinde de arama çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Gül, olayın İstanbul’da değil Gebze’de meydana geldiğini, ancak iki bölgenin birbirine yakın olması nedeniyle Pendik’te de arama yapıldığını belirtti. Gül, “Burada 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bu hattın her noktasında kayıpların olabileceğini değerlendirerek arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca başta Haliç olmak üzere denizde de Sahil Güvenlik ve diğer su altı ekiplerimiz arama yapıyor. Yoğunlaştığımız birkaç nokta var ancak 17 kilometrelik hattın tamamında, karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor” dedi. Arama çalışmalarının ilgili ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirten Gül, yağışın durmasıyla Ayazağa’da hayatın büyük ölçüde normale dönmesini beklediklerini, acil müdahalenin yanı sıra uzun vadeli dönüşüm ve önlem projelerinin de devam edeceğini ifade etti.