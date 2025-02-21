İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri eğitim veren kursların tatil edildiğini açıkladı.
Vali Gül, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.