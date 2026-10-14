İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın (15 Ekim) tatil edilirken Vali Davut Gül’den kritik uyarı geldi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN'

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü (yarın) okulların tatil edildiği belirtildi.

'BİR GÜN SÜREYLE ARA VERİLMİŞTİR'

Açıklamada, "İl genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'BİRÇOK ALANI ETKİLEMEKTEDİR'

Valiliğin açıklama şu şekilde:

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir.

İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.

Bu kararlar çerçevesinde;

İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

'PERSONEL İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

- Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

'MOTOSİKLETLERE TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI'

Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.