CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu İBB davasının dördüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Ayrıca, güvenlik önemlerinin devam ettiği duruşmanın dördüncü gününde jandarma yoğunluğunun artırıldığı görüldü.

Duruşmada, Ağaç AŞ’de Satın Alma Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen sanık Ümit Polat savunma yaptı.

Polat, 19 Mart’ta düzenlenen operasyonlardan önce kendisine iletildiğini öne sürdüğü bir mesajı anlattı.

Polat’ın iddiasına göre, Ağaç AŞ’de çalışan ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün kuzeni olduğunu söylediği bir kişi aracılığıyla kendisine bazı sözler aktarıldı.

Polat, söz konusu kişinin operasyon öncesinde kendisine “Ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak” dediğini ileri sürdü.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

Gül paylaşımında, “İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur” ifadelerini kullandı.