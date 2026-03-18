İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Otogar Çıkış Denetim Noktası’nı ziyaret etti.

Vali Gül ziyaretin ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Ramazan Bayramı'na yönelik kentteki tedbirlere ilişkin konuştu. İstanbul’daki rutin trafik denetim ve kontrollerin bayram süresince artırılarak uygulanacağını aktaran Gül, vatandaşlara uykulu araç kullanmamaları ve emniyet kemerini takmayı ihmal etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

55 bin emniyet personeli, 7 bin jandarma personeli ve 2 bin civarında sahil güvenlik personelinin bayram süresince dönüşümlü olarak görevlerinin başında olacağını söyleyen Vali Gül’ün açıklaması şöyle:

“İnşallah Cuma günü hep birlikte bayramı karşılayacağız. Bayramlar hem hemşehrilerimiz sevdiklerini ziyareti gidiyorlar. Trafik yoğunluğunun arttığı bir dönem oluyor. Çalışma arkadaşlarımızla huzurun, güvenin, asayişin devam etmesi için, kimsenin tırnağına bir taş değmemesi için 7/24 daha fazla çalışarak şehrimizin huzurunu sağlıyor.

Anadolu'nun birçok yerine otobüslerimiz seferlerini arttırarak sefer yapmaya başladılar. Trafik görevlilerimiz, gerek jandarma itibariyle gerek polislerimiz sürücüleri uyarıyor, kuralları hatırlatıyor, denetimlerini yapıyor. İsteğimiz şey şu, İstanbul'dan Anadolu'ya giden hemşehrilerimizin trafik güvenliğini, yolcu güvenliğini en üst seviyede sağlamak, bunu kontrol etmek. Kurallara uyduğumuzda gerek şoförler olarak, gerek yolcular olarak, gerekse de firmalar olarak geçmişte olduğu gibi bu bayramda da kimsenin herhangi bir sıkıntı çekmeden, kimsenin canına, malına bir zarar gelmeden bu bayram süresini bayrama yakışır bir şekilde sevdiklerimizle birlikte geçirmiş oluruz.

Bugün burada trafik denetimi yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği talimat neticesinde bütün illerde aynı denetimler oluyor. Çok sık sorular soruluyor; ‘Radarlar olacak mı?’, ‘Denetimler olacak mı?’. İstanbulumuzda 7/24 denetim oluyor. Bu sadece bayrama özgü bir şey değil. Senenin her günü denetimlerimiz var, kontrollerimiz var. Ve bu bayramda da bu kontrollerimiz, bu denetimlerimiz artarak devam edecek. Bu şu anlama gelmiyor. Sürücülere sadece ceza yazma maksatlı ya da onlara radarlarda ‘pusu kurarak’ yapılan bir denetim değil. Biz açık açık söylüyoruz; İstanbul'umuzun her köşesinde denetimlerimiz var. İstanbul'umuzun her köşesinde radar araçlarımız var.