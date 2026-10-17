İstanbul’da selin ardından hasar tespit ve yardım çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, sahadaki incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada dere yataklarını işgal eden yapıların yıkılacağını söyledi. Gül, bugün ve yarın yağış beklendiğini ancak büyük çaplı bir yağış öngörülmediğini ifade etti.

AYAZAĞA’DA YIKIM SAAT 15.30’DA BAŞLAYACAK

Vali Davut Gül, dere yataklarını işgal eden yerlerin yıkılacağını belirterek mağdurlara yönelik ödemelerin yapıldığını, zarar tespit çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

Ayazağa’da gerçekleştirilecek yıkım çalışmalarının saat 15.30’da başlayacağı bildirildi.

HASAR TESPİTİ VE YARDIMLAR İÇİN TAKVİM VERDİ

Hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı hedeflediklerini belirten Gül, eksik kalan işlemlerin olması durumunda yarın öğle saatlerine kadar bunların sonuçlandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Vali Gül, yardımların pazartesi günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını da açıkladı.

SU NUMUNELERİNDE SORUN TESPİT EDİLMEDİ

Selin ardından sağlık açısından gerekli kontrollerin sürdüğünü aktaran Gül, İl Sağlık Müdürlüğünün düzenli olarak su numuneleri aldığını ve yapılan incelemelerde şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını belirtti.

Gül, bazı bölgelere ise tedbir amacıyla henüz elektrik verilemediğini ifade etti.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Kentte bugün ve yarın yağış beklendiğini söyleyen Vali Gül, mevcut tahminlere göre büyük çaplı bir yağış öngörülmediğini dile getirdi.