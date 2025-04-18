Şişli Belediyesi'ne atanan kayyumun kararları gündemden düşmüyor. Kent Lokantalarının kapatılması ve sonradan yeniden açılması, öğrencilere yemek verilmesi hizmetinin kesilmesinin ardından bir gelişme de aylık abonman desteğinin kesilmesi oldu.

VALİ'DEN KAYYUMA DESTEK

CHP Şişli Gençlik Kollarının duyurduğu gelişmenin ardından kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi iddiaları yalanlarken tartışmaya İstanbul Valisi Davut Gül de dahil oldu.

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şişli Belediyesi, günün yalanını yalanladı!" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN YANIT GELDİ

Kamu görevinde bulunan İstanbul Valisi'nin girdiği bu siyasi tartışmaya yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

Çelik Vali Gül'ün paylaşımına karşılık 'Doğrusunu anlatalım:' diyerek verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Doğrusunu anlatalım:

Resul Emrah Şahan, burs ve ulaşım desteğini Şişli Belediyesi’nin kasasından değil, gönüllü bağışçılar bularak ödüyordu. Yani Belediyenin kasasından 1 kuruş çıkmıyordu. Çünkü Resul Emrah Şahan, çok iyi ve yetenekli bir belediye başkanıdır.

Kayyum, bu işle uğraşmak istemediği için burs ve abonman desteğini kesti. İlmek ilmek örülen kent dayanışmasını tek seferde yok etti.

Sayın Vali ise ısrarla siyasi pozisyon alarak kayyum savunma iletişimi yapıyor. Mesaisini AK Partili belediyelerin etkinliklerini duyurmakla harcıyor.

Şehrimizin 1. İdari Amirinin görevi siyasi propaganda yapmak değildir.

Hatırlatalım: Vali Bey’in görevi halkımızın can ve mal güvenliğini, şehrin asayişini sağlamaktır."