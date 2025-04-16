TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle gerçekleşen ameliyatı sona erdi. Ameliyathanede müşahede altında olan Önder'in, yoğum bakım servisinde gözlem altına alınması bekleniyor.

VALİ GÜL HASTANEYE GİTTİ

Vali Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.

Gül, kendilerinin saat 22.50 sularında hastaneye geldiğini kaydederek, "İl Sağlık Müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta. Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." diye konuştu.

Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile diğer devlet büyüklerinin meseleyle yakinen ilgilendiğini aktaran Gül, "Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyasilerden DEM Partili Önder'e geçmiş olsun paylaşımı

ERBAKAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

ARIKAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

BABACAN: ACİL ŞİFALAR DİLERİM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI'NDAN ÖNDER'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

AKP GENEL BAŞKAN VEKİLİ ALA’DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.