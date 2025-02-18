İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 19-21 Şubat tarihlerinde İstanbul'da olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
Vali Gül, vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." uyarısında bulundu. Ayrıca, resmi duyurular ve güncel bilgiler için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.