İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, birçok noktada su baskınlarına ve taşkınlara yol açtı. Bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Davut Gül, kentte son 84 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini bildirdi. Gül 'resmi uyarıları takip edin' diyerek özel araçlarla dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Afette 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin yaralandığını belirten Gül, ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün uyarılarını madde madde sıraladı...

• Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.

• Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının.

• Su baskını riski bulunan bodrum katlarda kalmayın.

• Dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun.

• Acil durumlarda 112’yi arayın.

• Resmi duyuruları takip edin.

'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Yağışların önümüzdeki 2-3 gün boyunca devam etmesinin beklendiğini belirten Vali Gül, toprağın suya doymuş durumda olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle yol çökmesi ve binalarda meydana gelebilecek hasarlar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli davranmasını istedi. Gül, zorunlu bir durum olmadıkça önümüzdeki 1-2 gün boyunca dışarı çıkılmamasını ve vatandaşların evlerinde dinlenmesini tavsiye etti.

OKULLAR YARIN DA TATİL

Vali Gül, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin güvenliğini ön planda tuttuklarını belirterek okulların ertesi gün de tatil edildiğini açıkladı.

Eğitim kurumlarında cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca temizlik ve kontrol çalışmalarının yapılacağını kaydeden Gül, okulların pazartesi günü eğitim öğretime uygun hale getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulamasının da devam edeceğini belirten Gül, üniversitelerin tatil kararını ise kendi yönetimlerinin vereceğini söyledi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Toprağın yoğun yağış nedeniyle suya doymasının yeni riskler oluşturabileceğini vurgulayan Gül, düşük ihtimalli de olsa yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Vali Gül, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla gereksiz yere dışarı çıkmamalarını ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.