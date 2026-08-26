Türkiye'nin siber savunma kalkanını güçlendirmek isteyen Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, kritik altyapıların korunması ve yerli dijital sistemlerin geliştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir personel alım süreci için düğmeye bastı.

350 BİN LİRAYA ÇALIŞACAK ELEMAN ARANIYOR

Ankara ve İstanbul'da istihdam edilecek kıdemli uzman, uzman ve analistler; adli bilişimden yapay zekaya, zararlı yazılım analizinden siber tehdit istihbaratına kadar tam 47 farklı alanda çalışacak. Türkiye'nin dijital egemenliğini omuzlayacak kadrolar için belirlenen maaş skalasının 350 bin TL seviyelerine kadar çıkması ise teknoloji dünyasındaki milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.

BAŞVURULAR 11 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Kariyerine devletin dijital savunma hattında yön vermek isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor. 21 Ağustos'ta başlayan süreç, 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortam üzerinden, kurumun resmi adresi olan kariyer.siberguvenlik.gov.tr portalı aracılığıyla yapabilecek. Sistem üzerinden her adayın kendi yetkinliğine uygun yalnızca tek bir pozisyon seçme hakkı olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapan adaylar arasında ilk eleme titizlikle yürütülecek. Değerlendirmeler sırasında adayların üniversiteye giriş sıralamaları ile lisans veya ön lisans mezuniyet not ortalamaları baz alınacak. Ön elemeyi geçenler arasından, belirlenen kontenjanın 4 katı kadar aday Ankara'da gerçekleştirilecek sınav aşamasına davet edilecek.

MÜLAKAT VE KİŞİLİK ENVENTERİ TESTİ UYGULANACAK

Ankara’da düzenlenecek olan sınavlar, pozisyonun niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilecek. Ayrıca sözlü mülakat aşamasına kalan adaylara bir de kişilik envanteri testi yapılacak. Zorlu değerlendirme süreçlerinin ardından adayların Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde göreve başlayabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.