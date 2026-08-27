Türkiye’nin siber savunma kalkanını güçlendirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, kritik altyapıların korunması ile yerli dijital sistemlerin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir personel alım süreci başlattı.

Süreç kapsamında Ankara ve İstanbul’da istihdam edilmek üzere kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarına alım yapılacağı duyuruldu.

İlgili personellerin adli bilişimden yapay zekaya, zararlı yazılım analizinden siber tehdit istihbaratına kadar 47 farklı alanda görev yapacağı açıklandı. Belirlenen kadrolar için maaş skalasının 350 bin TL seviyelerine kadar çıktığı bildirildi.

BAŞVURU KOŞULLARI VE TAKVİMİ

Kariyerini devletin siber savunma alanında şekillendirmek isteyen adaylar için başvuru süreci 21 Ağustos tarihinde başladı. Sürecin 11 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

Adayların başvurularını sadece elektronik ortam üzerinden, kurumun resmi adresi kariyer.siberguvenlik.gov.tr portalı aracılığıyla iletmeleri gerektiği kaydedildi. Sistem üzerinden her adaya, yetkinliğine uygun tek bir pozisyon seçme hakkı tanındı.

DEĞERLENDİRME VE SINAV AŞAMALARI

Başvuran adaylar arasında gerçekleştirilecek ilk eleme sürecinde üniversiteye giriş sıralamaları ile lisans veya ön lisans mezuniyet not ortalamalarının dikkate alınacağı ifade edildi.

Yapılacak ön elemeyi geçenler arasından kontenjanın 4 katı kadar adayın Ankara’da düzenlenecek sınav aşamasına çağrılacağı bildirildi. Ankara’daki sınavların pozisyonun niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağı, sözlü mülakat aşamasına geçen adaylara ayrıca kişilik envanteri testi uygulanacağı aktarıldı.

Adayların Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde göreve başlayabilmeleri için değerlendirme süreçlerinden 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.