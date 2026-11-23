YÖRESEL ÜRETİM TEKNİKLERİ PUANLAMAYI BELİRLEDİ

Kentlerin kendi fırın geleneklerine göre değişen pekmez oranı, mayalanma süresi ve susam yoğunluğu sıralamada belirleyici oldu. Kimi kentlerde bol pekmezli ve çıtır dokulu çeşitler öne çıkarken, bazı bölgelerde sade ve yumuşak dokulu tarifler yüksek puan aldı.