Türkiye'nin en iyi simitlerinin belirlendiği değerlendirmede Eskişehir simidi 91 puanla birinci sıraya yerleşti. Bu sonuçla İstanbul ve Ankara simitleri ilk üç sıranın dışında kalırken, susamsız Rize simidi ilk sekize girdi.
YÖRESEL ÜRETİM TEKNİKLERİ PUANLAMAYI BELİRLEDİ
Kentlerin kendi fırın geleneklerine göre değişen pekmez oranı, mayalanma süresi ve susam yoğunluğu sıralamada belirleyici oldu. Kimi kentlerde bol pekmezli ve çıtır dokulu çeşitler öne çıkarken, bazı bölgelerde sade ve yumuşak dokulu tarifler yüksek puan aldı.
İSTANBUL VE ANKARA SİMİDİ NEDEN İLK ÜÇTE YER ALAMADI?
Değerlendirmede 88'er puan alan Ankara ve İstanbul simitleri dördüncü ve beşinci sıraları paylaştı. Özgün burgu formuyla üretilen Eskişehir simidi, taş fırında pişen Antakya simidi ve sıcak pekmezli suya daldırılan İzmir gevreği daha yüksek puan alarak ilk üç sırayı oluşturdu.
PUANLARINA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 8 SİMİDİ
1-ESKİŞEHİR SİMİDİ (91 PUAN): Buğday unu, maya, tuz ve su ile hazırlanan hamura kendine özgü burgu şekli verilip bol susam eklenmesiyle üretiliyor. Özgün üretim tekniğiyle listenin ilk sırasında yer aldı.
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2-ANTAKYA SİMİDİ (90 PUAN): İnce tekerlek formuna sahip olan Hatay'ın bu yöresel çeşidi; ekmeklik un, yaş maya, su ve karbonat karışımından hazırlanıyor. Bol susamla kaplanarak taş fırında pişiriliyor.
3-İZMİR GEVREĞİ (89,5 PUAN): Hamurun sıcak pekmezli suya daldırıldıktan sonra susama bulanıp fırınlanmasıyla elde ediliyor. Kendine has gevrek dokusuyla üçüncü sıraya yerleşti.
4-ANKARA SİMİDİ (88 PUAN): İnce yapısı, koyu rengi ve yoğun pekmez aromasıyla biliniyor. Pekmezli karışıma batırılıp bol susamla kaplanan bu simit, fırınlandığında sert ve çıtır bir doku kazanıyor.
5-İSTANBUL SİMİDİ (88 PUAN): Çift fitil örgü tekniğiyle şekillendirilen hamurun pekmez ve susamla buluşmasıyla hazırlanıyor. Dengeli çıtırlığı ve klasik halka formuyla beşinci sırada yer aldı.
6-İZMİT SİMİDİ (87,5 PUAN): Dışı kızarmış, içi ise diğer çeşitlere kıyasla daha yumuşak dokusu ve dengeli hamur yapısıyla öne çıkıyor.
7-SAMSUN SİMİDİ (85,5 PUAN): Kısa süre mayalandırılan yarı sert hamuruyla farklılaşıyor. Yapımında üzüm, dut, elma veya armut pekmezi tercih edilen simit, yoğun susam kaplamasıyla biliniyor.
8-RİZE SİMİDİ (85 PUAN): Susam kullanılmadan pişirildiği için halk arasında "kel simit" olarak adlandırılıyor. İnce halka yapısı ve sade lezzetiyle klasik susamlı simitlerden ayrılıyor.
SUSAMSIZ RİZE SİMİDİ LİSTEYE NASIL GİRDİ?
Klasik susamlı tariflerin aksine susam kullanılmadan hazırlanan Rize simidi, 85 puan toplayarak sekizinci sırada kendine yer buldu. Sade lezzeti ve ince halka yapısıyla değerlendirmeye alınan bu çeşit, susamsız tarifler arasında ilk sekize giren tek ürün oldu.
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