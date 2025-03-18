ORC Araştırma 10 ilde 12-16 Mart tarihleri arasında yaptığı Siyasi Eğilimler Araştırması'nın bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan çalışmada tüm illerde AKP ve MHP'nin oy oranının düştüğü görüldü.

MHP 2 ilde baraj altında kalırken AKP 5 ilde 2. parti konumuna düştü.

AKP SAKARYA'DA ERİDİ

Sakarya bin 700 katılımcıyla yapılan ankette 14 Mayıs'ta yüzde 47,33 oy oranına sahip olan AKP'nin oy oranının yüzde 42,8'e gerilediği; CHP'nin ise yüzde 16,39'luk oy oranının yüzde 21,6'ya yükseldiği görüldü.

MHP'nin yüzde 12,02'lik oy desteği ise yüzde 9,4'e geriledi.

CHP'DEN MERSİN'DE YÜZDE 7'LİK ARTIŞ

Mersin'de 2 bin 90 katılımcıyla yapılan ankette yüzde 30,89 oya sahip olan CHP'nin oy oranı yüzde 37,4'e yükselirken; AKP'nin yüzde 24,96 olan oy desteği yüzde 21,5'e geriledi.

CHP'nin oy oranının yüzde 7'ye yakın artış gösterdiği görüldü.

MHP'nin yüzde 11,99 seviyesindeki oy oranı ise yüzde 9,6'ya geriledi.

MANİSA'DA RENK KIRMIZIYA DÖNDÜ

Manisa'da bin 590 katılımcılı ankette AKP'nin 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 31,79 olan oy oranı yüzde 27,1'e geriledi.

CHP'nin yüzde 29,46 olan oy oranı yüzde 36,8'e yükseldi.

Bu değişimin ardından ankete göre Manisa el değiştirdi.

MHP'nin yüzde 14,12 oy oranı da yüzde 10,3'e düştü.

İYİ Parti ise yüzde 11,06 oy aldığı kentte yüzde 6,9 oy desteği alarak baraj altında kaldı.

KOCAELİ'DE MHP BARAJ ALTI

Kocaeli'de bin 850 katılımcının yer aldığı ankette yüzde 39,7 oy desteği alan AKP'nin oy oranı yüzde 35,2'ye gerilerken; yüzde 23,97 oy desteği olan CHP'nin oy oranı yüzde 28,9'a çıktı.

Yüzde 8,43 oy oranına sahip MHP ise yüzde 6,8 ile barajın altında kaldı.

DENİZLİ CHP'YE GEÇTİ

Denizli'de bin 610 katılımcının yer aldığı ankette AKP'nin yüzde 33,99 olan oy desteği; yüzde 28,5'e gerilerken; CHP'nin yüzde 31,90 olan oy desteği ise yüzde 40,2'ye yükseldi.

Böylece Denizli de el değiştirdi.

İYİ Parti'nin yüzde 14,06 olan oy oranı yüzde 6,4'e, MHP'nin yüzde 8,46 olan oy oranı yüzde 7'ye geriledi.

ERZİNCAN'DA CHP YÜZDE 43 İLE BİRİNCİ PARTİ

Erzincan'da 720 katılımcının yer aldığı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 43; AKP'nin oy oranı ise yüzde 34,1 olarak ölçüldü.

14 Mayıs seçimlerinde AKP yüzde 38,67 oy alırken CHP yüzde 35,93 almıştı.

MHP'nin yüzde 19,64 olan oy oranı yüzde 15'e geriledi.

Bu anket sonucuna göre; Erzincan da AKP'den CHP'ye geçti.

AKP İKİNCİ PARTİ MHP BARAJ ALTI

Balıkesir'de bin 645 kişinin katıldığı ankette AKP'nin 14 Mayıs'ta yüzde 34,67 olan oy desteği yüzde 30,2'ye düşerken; CHP'nin yüzde 31,47 olan oy oranı yüzde 37'ye çıktı.

Böylece AKP Balıkesir'de de ikinci parti konumuna düştü.

MHP, yüzde 6,3 ile baraj altında kaldı.

CHP OYUNU ARTIRDI AKP DÜŞTÜ

Aydın'da bin 530 katılımcının yer aldığı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 40,9 olarak; AKP oy oranı ise yüzde 25,8 olarak ölçüldü.

14 Mayıs seçimlerinde ise CHP yüzde 35,59; AKP ise yüzde 28,71 oy almıştı.

İYİ Parti'nin yüzde 12,95 olan oy oranı yüzde 6,7'ye gerilerken; MHP ise yüzde 8,65'ten yüzde 7,5'e geriledi.

ANTALYA'DA CHP'NİN OYU YÜZDE 6 ARTTI

Antalya'da 14 Mayıs'ta yüzde 32,31 oy desteği alan CHP oy oranını yüzde 38,5'e yükseltti.

AKP'nin oy desteği ise yüzde 29,06'dan yüzde 26'ya düştü.

İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 11,31'den yüzde 6,4'e, MHP'nin yüzde 10,03 oranındaki oy oranı yüzde 8,5'e geriledi.

ADANA DA EL DEĞİŞTİRDİ

Adana'da 2 bin 120 kişinin katıldığı çalışmada AKP'nin yüzde 30,84 oranındaki oy desteği yüzde 27,6'ya düşerken; CHP'nin oy desteği yüzde 28,63'ten yüzde 33,5'e çıktı.

Böylece Adana da anket sonucuna göre el değiştiren iller arasında yer aldı.

14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin oy oranı yüzde 9,73 olurken ankette yüzde 9,3'e geriledi.

Yüzde 11,03 oy oranına sahip olan MHP'nin oy oranı ise yüzde 8,8'e düştü.

İSTANBUL VE ANKARA DA EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

ORC Araştırma'nın 5-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Siyasi Eğilimler Araştırması'nda ise 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP'de olan İstanbul ve Ankara'nın el değiştirerek CHP'ye geçtiği görülürken; MHP, İstanbul ve İzmir'de baraj altında kaldı.