Türkiye’de konut arzı ile talebi uyuşmuyor. Bu da satış fiyatlarının düşmesini engel olurken, kira fiyatlarını da yukarı çekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) Temmuz ayı verilerini yayımladı. Buna göre yüksek faiz oranlarına rağmen konut piyasası canlılığını korurken kira artışları da hız kesmeden sürüyor.

İSTANBUL'DA KİRALAR ORTALAMA 31 BİN LİRAYI AŞTI

Yayımlanan rapora göre, Türkiye genelinde konut kiraları son bir yılda ortalama yüzde 32,7 oranında artış gösterdi. İstanbul’da bu oran yüzde 40,4, Ankara’da yüzde 38,3, İzmir’de ise yüzde 36,4 olarak kayıtlara geçti. 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli İstanbul’da 31 bin 580 liraya kadar çıktı. Ankara’da 23 bin 850 lira, İzmir’de ise 27 bin 270 liraya yükseldi. Türkiye genelinde ortalama kira bedeli ise 23 bin 400 lira olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ SAMSUN'DA

Büyükşehirler arasında en yüksek kira artışı Samsun’da görüldü. Kentte kiralar geçen yıla oranla yüzde 45,9 oranında arttı. Van yüzde 42, Manisa yüzde 41,7 ile en çok artış görülen diğer iller arasında oldu. İstanbul bu şehirlerin ardından dördüncü sırada yer buldu. Beşinci sırada ise yüzde 40,2’lik kira artışı ile Diyarbakır yer aldı.

Sektör temsilcileri, yeni konut üretiminin yetersiz olduğunu söyledi. Talebin her geçen gün arttığına vurgu yapan uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde kiralardaki yükselişin engellenmesi için arz tarafında ciddi bir ivmelenmeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.