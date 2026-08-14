İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 4 ayrı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü müştereken çalıştı. Olayların aydınlatılmasına yönelik inceleme ve araştırma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 4 ayrı olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Operasyonla 8 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.