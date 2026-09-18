

ABD genelinde 15 eyalette 350’den fazla Wendy’s restoranını bünyesinde barındıran Meritage Hospitality Group Inc., borçlarını yapılandırmak amacıyla Chapter 11 başvurusunda bulundu.

Şirket ve 14 iştiraki tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde Michigan Batı Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne sunulan belgelerde, varlık ve borç toplamının 10 milyon ila 50 milyon dolar aralığında yer aldığı bildirildi.

TÜRKİYE'DEN 2000'LERİN BAŞINDA ÇEKİLMİŞTİ

Küresel çapta 7 binden fazla şubesi bulunan Wendy’s markası, 1990’lı yıllarda Türkiye pazarına giriş yaparak özellikle İstanbul ve Antalya gibi büyük şehirlerde şubeler açmıştı. Ancak şirket, operasyonel kararlar doğrultusunda 2000'li yılların başında Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı almıştı.

OPERASYONEL KISITLAMALAR VE KAPANAN ŞUBELER

Yaklaşık 12 bin çalışanı bulunan grubun finansal tablolarında yaşanan bozulma, Mayıs 2026 raporlarına da yansıdı.

Şirket, maliyet azaltma önlemleri kapsamında 60 Wendy’s şubesini kapatırken, faaliyet giderlerinde 7,3 milyon dolarlık kısıntıya gitti. Wendy’s ana şirketi ise sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle gruba temerrüt ihtarında bulundu.

FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE SEKTÖREL DURUM

Meritage Hospitality'nin kredi sağlayıcısı City National Bank ile yaşadığı yaklaşık 150 milyon dolarlık borç yapılandırma süreci devam ederken, durum sektördeki tek örnek değil.

2026 yılı içerisinde ABD fast-food sektöründe faaliyet gösteren Superior Star LLC (Hardee’s), C.S. Holdings of Tampa LLC (Checkers) ve ARC Burger LLC gibi diğer büyük franchise işletmecileri de benzer gerekçelerle iflas veya tasfiye süreçlerini başlattı.