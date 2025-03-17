Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
-Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
-Marmara'da rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
-Fırtınanın, Çarşamba günü (19.03.2025) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.