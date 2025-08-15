Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güney ve iç kesimlerinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğini, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgâr ve fırtına görüleceğini açıkladı. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu nedenle 13 il için “sarı” kodlu uyarı yapıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Tahminlere göre hava sıcaklıkları, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ile kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde görüleceği, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

- Marmara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık. İstanbul 30°C, Edirne 34°C, Balıkesir 33°C.

- Ege: Az bulutlu ve açık. İzmir 35°C, Muğla 37°C, Denizli 38°C.

- Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Adana 39°C, Antalya 34°C, Hatay 35°C.

- İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Ankara 35°C, Konya 37°C, Eskişehir 34°C.

- Karadeniz: Doğu kesimlerde yerel sağanak yağış bekleniyor. Trabzon 28°C, Rize 30°C, Samsun 30°C.

- Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Erzurum 29°C, Malatya 39°C.

- Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 41°C, Gaziantep 42°C, Mardin 39°C.

Meteoroloji, özellikle rüzgârın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almasını ve güncel hava durumu raporlarını takip etmesini önerdi.