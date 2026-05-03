Hava sıcaklıkları mayıs ayın girilmesine rağmen Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girerken, Kocaeli Kartepe’de kar yağdı.

Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe, mayıs ayının ikinci gününde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ile dün kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan ve kara yoluyla İstanbul’a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Kartepe otel yolu ile Pazarçayı Sultaniye köy yolunda yoğunlaştırdı. Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için 3 kar küreme aracı ve 7 personelle 24 saati aşkın süredir aralıksız tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.

İZMİR’DE DE KAR SÜRPRİZİ

Öte yandan, İzmir’in Ödemiş ilçesinde de yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı. İlçeye bağlı 1100 metre rakımlı Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde kar yağışı başladı.

Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.

Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi.

Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.