İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD’ın finansal faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve ülke sınırları içerisinde yasa dışı para transferleri yapıldığı belirlenen bir WhatsApp grubundaki kişiler mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında IŞİD’a finansman sağladığına ilişkin tespitler bulunan kişi ve kuruluşlarla para transferi bağlantılarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca örgüt kapsamında daha önce işlem yapılan çok sayıda kişiyle de para alışverişinde bulunduğu tespit edildi.

Elde edilen bulgular üzerine İstanbul ve Mersin’de bu sabah 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı.