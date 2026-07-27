İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen müşterek çalışmalarda, Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler tespit edildi.

8 ADRES VE TIR'A EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, dün belirlenen 5 ikamet adresi, 2 iş yeri ile çekiciye eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki detaylı aramalarda toplam 339 kilogram 700 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.