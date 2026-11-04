Dağlık arazisi, sarp yamaçları ve ağır kış koşullarına rağmen Hakkari, tescilli araç mevcuduna kıyasla listenin en güvenli basamağına yerleşti. Benzer coğrafi şartlara sahip Tunceli, Bayburt ve Ardahan da metropollerdeki yoğun araç baskısından uzak kalmaları ve kontrollü trafik akışları sayesinde can kayıplı ve yaralanmalı vakaların en az görüldüğü iller oldu.