Türkiye İstatistik Kurumu, tescilli araç sayısına oranla can kayıplı ve yaralanmalı trafik kazalarının en sık ve en az yaşandığı illeri resmi verilerle belirledi. Ortaya çıkan resmi tablo, kaza yoğunluğunun büyükşehirlerin araç kalabalığından ziyade transit geçiş koridorları ve coğrafi faktörlerden kaynaklandığını ortaya koydu.
TÜİK'E GÖRE TRAFİK KAZASI ORANI EN DÜŞÜK İLLER
Araç sayısına oranla ölümlü ve yaralanmalı kaza oranının en düşük seyrettiği iller şu şekilde sıralandı:
- Hakkari
- Tunceli
- Bayburt
- Ardahan
Dağlık arazisi, sarp yamaçları ve ağır kış koşullarına rağmen Hakkari, tescilli araç mevcuduna kıyasla listenin en güvenli basamağına yerleşti. Benzer coğrafi şartlara sahip Tunceli, Bayburt ve Ardahan da metropollerdeki yoğun araç baskısından uzak kalmaları ve kontrollü trafik akışları sayesinde can kayıplı ve yaralanmalı vakaların en az görüldüğü iller oldu.
TÜİK'E GÖRE TRAFİK KAZASI ORANI EN YÜKSEK İLLER
Araç sayısına oranla ölümlü ve yaralanmalı kaza oranının en yüksek seyrettiği iller şu şekilde sıralandı:
- Bingöl
- Bitlis
- Kilis
- Bartın
Günün Trend Haberleri
Toplam vaka adedi yerine illerdeki tescilli taşıt kapasitesini merkeze alan hesaplamalarda, transit hat üzerinde bulunan bu iller taşıt başına düşen kaza sıklığında metropolleri geride bıraktı.
TRANSİT GÜZERGAHLARDA KAZA ORANI NEDEN YÜKSELİYOR?
Şehirler arası geçiş koridorundaki yoğun transit trafik ve virajlı dağ yolları Bingöl'ü listenin en riskli noktalarından biri haline getirdi. Doğu Anadolu bağlantı aksındaki ağır tonajlı vasıta sirkülasyonu Bitlis'te, yerel tescilli araç kapasitesini aşan çevre il trafiği Kilis'te, dar sahil virajları ile mevsimlik seyahat baskısı ise Bartın'da kaza oranını tırmandıran temel etkenler olarak kayıtlara geçti.
GÜVENLİ İLDE YAŞAMAK KASKO BEDELİNİ OTOMATİK DÜŞÜRÜR MÜ?
Karayollarındaki hasar sıklığı zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçelerinin taban prim tespitinde temel göstergelerden biri kabul edilse de kaza oranı düşük bir şehirde ikamet etmek fiyatları doğrudan ucuzlatmıyor.
Sigorta şirketlerinin prim hesaplamalarında il genelindeki risk tablosunun yanı sıra aracın teknik nitelikleri, sürücünün hasarsızlık geçmişi ve serbest piyasa fiyatlandırma kriterleri belirleyici rol oynamayı sürdürüyor.
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