Türkiye'nin asayiş vakaları ve trafik kaza yoğunluğu üzerinden yapılan yapay zeka analizinde en sinirli şehir Aydın oldu. Yapılan bu çalışma, nüfusa oranla yaşanan adli vakalar ve kentsel stresin vatandaşların günlük yaşamına doğrudan yansıdığını gösteriyor.
ZİRVEDEKİ İL HANGİ KRİTERLERLE BELİRLENDİ?
Analiz kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) asayiş olayları, trafik kaza yoğunluğu istatistikleri ve bağımsız saha araştırmaları yapay zeka modelleriyle eşleştirildi. Değerlendirmede kaba olay sayısı yerine nüfusa oranla gerçekleşen asayiş olaylarının sıklığı temel alındı. Yapılan hesaplamalar sonucunda Aydın, nüfusuna oranla kayıtlara geçen adli vakaların ve gerginliklerin yoğunluğu nedeniyle listenin birinci sırasına yerleşti.
İLK 10 SIRALAMASINDA YER ALAN ŞEHİRLER
Yapay zeka modellemesiyle oluşturulan listenin zirvesinde Aydın, Türkiye'nin en sinirli ili seçildi.
İşte ilk 10 şehrin listesi:
- Aydın
- Ankara
- İzmir
- Antalya
- Denizli
- Çorum
- Kilis
- İstanbul
- Aksaray
- Uşak
BÜYÜKŞEHİRLERDE STRES VE ÖFKE DÜZEYİ NEDEN YÜKSEK?
Büyükşehir ölçeğindeki iller incelendiğinde özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşların gerginlik seviyesini artıran yapısal faktörler tespit edildi. Kronik trafik yoğunluğu, aşırı kalabalık ve artan yaşam maliyetleri, metropollerde ikamet edenlerin stres düzeyini doğrudan yükselten başlıca unsurlar olarak kayıtlara geçti.
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Nüfus oranlaması yapıldığında dahi büyükşehirlerdeki günlük hayat temposunun adli ve kentsel vaka istatistiklerini tetiklediği görüldü.
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