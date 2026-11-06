Türkiye'nin asayiş vakaları ve trafik kaza yoğunluğu üzerinden yapılan yapay zeka analizinde en sinirli şehir Aydın oldu. Yapılan bu çalışma, nüfusa oranla yaşanan adli vakalar ve kentsel stresin vatandaşların günlük yaşamına doğrudan yansıdığını gösteriyor.