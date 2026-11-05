Küresel piyasalarda dalgalı grafikler sürerken, Türkiye'de geleneksel güvenli liman altına olan ilgi rekor seviyelere ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mevduat ve tasarruf verileri üzerinden yapılan resmi analizde, vatandaşların birikimlerini en çok altın hesaplarında değerlendirdiği iller mercek altına alındı. Toplam bütçede trilyonluk hacimlere ulaşan 3 büyükşehir oran bazında hezimete uğrarken, listenin bir numarası yaklaşık yüzde 40'a dayanan payıyla tüm Türkiye'yi geride bıraktı.

DEV METROPOLLER SIRALAMADA ÇAKILDI

Açıklanan resmi tablolarda en büyük sürpriz üç büyükşehirde yaşandı. 1,33 trilyon liralık devasa altın mevduatıyla parasal büyüklükte lider olan İstanbul, bireysel tasarruflar içindeki yüzde 21,57'lik payıyla 81 il arasında ancak 58'inci sırada kendine yer bulabildi. Başkent Ankara'da 398,75 milyar liralık altın birikimi bulunmasına rağmen yüzde 24,88'lik oran kenti 37'nci sıraya itti. İzmir ise 249,06 milyar liralık hesap büyüklüğü ve yüzde 20,73'lük altın payıyla listenin 62'nci basamağında kalarak şaşkınlık yarattı.

NEREDEYSE HER EVDE KÜLÇE KÜLÇE ALTIN BULUNUYOR

BDDK verilerine göre, tasarrufunda altına en çok pay ayıran şehirler listesinin zirvesine Malatya yerleşti. Kentteki vatandaşlar birikimlerinin neredeyse yüzde 40'ını altına yatırarak Türkiye rekoru kırdı. Malatya'da bankalardaki 96,37 milyar liralık toplam bireysel tasarrufun 36,21 milyar liralık devasa kısmının doğrudan altın hesaplarında tutulduğu kaydedildi.

Zirveyi zorlayan diğer iller ise yüzde 37,13 ile Karabük ve yüzde 36,51 ile Kütahya oldu. Listenin ilk 10 basamağında yer alan Anadolu şehirleri, Türkiye'de yastık altı ve banka altın kültürünün hangi bölgelerde yoğunlaştığını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’NİN ALTIN ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Malatya: %37,57

Karabük: %37,13

Kütahya: %36,51

Çankırı: %35,56

Kırıkkale: %34,64

Elazığ: %33,74

Rize: %33,25

Erzurum: %32,97

Gümüşhane: %32,94

Bilecik: %32,46