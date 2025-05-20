Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Mayıs 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde yaz havası etkisini göstermeye başlıyor. Dengesiz hava koşullarının ardından sıcaklıklar artışa geçerken, bazı bölgeler için yerel sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

YEREL YAĞIŞLAR KAPIDA

Tahminlere göre, bugün Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI YAPILDI

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde kuvvetleneceğini belirtti. Orta Karadeniz’de (Kastamonu-Sinop) öğle saatlerinden itibaren, Doğu Karadeniz’in doğusunda (Trabzon-Rize) ise akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (40-60 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ BULACAK

Meteoroloji, yarından itibaren yurt genelinde güneşli ve sıcak havanın etkili olacağını belirtiyor. Sıcaklık artışının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.Sıcaklıkların, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de ise 3 ila 5 derece artacağı bildirildi. İstanbul’da sıcaklıkların 30, İzmir’de 33, Ankara’da ise 31 dereceye kadar çıkması bekleniyor.