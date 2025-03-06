Son günlerde Türkiye, güneşli ve sıcak havaların etkisi altına giriyor. Özellikle batı ve güney illerinde sıcaklıklar kendini iyice hissettirmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 81 il için yeni bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, güneşli havalara aldanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji’ye göre, hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar gözlemleniyor. Kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle rüzgarın etkili olabileceği saatlerde dikkatli olmaları öneriliyor.

GÜNDÜZ SICAK GECE SOĞUK

Meteoroloji uzmanları, sıcak havaların gündüzleri kendini gösterdiğini, ancak akşam saatlerinde bu sıcaklıkların yerini soğuk havalara bırakacağını belirtiyor. Bu durumun, vatandaşlar için sağlık riski oluşturabileceği ifade edildi. Uzmanlar, "İkinci bir duyuruya kadar, gündüzleri bahar tadında, geceleri ise kış tadında sıcaklıklar yaşayacağız" diyerek, geceye uygun kıyafetle kalanların hasta olma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

"YALANCI BAHARA DİKKAT"

Uzmanlar, vatandaşlara "Yalancı bahara dikkat edin" uyarısında bulundu. Gündüzleri sıcak havaya aldanarak, geceyi sıcak geçireceğini düşünen kişilerin, gece soğuk hava nedeniyle hasta olabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da hafta ortasında sıcaklıkların 3-4 derece artması bekleniyor. Bu artışla birlikte, gündüz saatlerinde güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi, özellikle gece saatlerinde soğuk havanın etkisini hissettirecek. Özellikle gündüzleri sıcak hava ile rahatlayıp geceye uygun olmayan kıyafetlerle çıkmak, hastalıklara yol açabilir.