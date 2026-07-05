İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un bir sonraki haftaya ait hava tahmin raporunu paylaştı. Meteorolojik verilere göre kent genelinde yeni haftada herhangi bir yağış geçişi öngörülmezken, gökyüzünün çoğunlukla güneşli bir seyir izlemesi bekleniyor.

Raporda yer alan detaylara göre, salı gününe kadar kuzeyli yönlerden esmesi beklenen poyraz rüzgarlarının, aralıklarla kuvvetli şekilde saatte 15 ila 45 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rüzgarların güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı derecede yükselmesine mani olacağı, ancak hava sıcaklıklarının hafta boyunca genel olarak 30-32°C aralığında seyredeceği belirtiliyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yayınlanan haftalık rapora göre, 6 Temmuz Pazartesi günü en düşük 21°C, en yüksek 29°C sıcaklıkla birlikte az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde ise sıcaklıklar kademeli olarak yükseliş trendine girecek. 7 Temmuz Salı ve 8 Temmuz Çarşamba günleri hava parçalı ve az bulutlu tahmin edilirken, çarşamba günü en yüksek sıcaklık 31°C'ye ulaşacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu olması, sıcaklığın ise en yüksek 30°C civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta boyunca bu günlerin hiçbirinde yağış miktarı öngörülmüyor.

HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIK 33 DERECEYİ GÖRECEK

Haftanın son iş günü olan 10 Temmuz Cuma günü gökyüzünün tamamen açık ve güneşli olacağı, termometrelerin ise en yüksek 32°C'yi göstereceği tahmin ediliyor. 11 Temmuz Cumartesi günü de açık ve güneşli havanın etkisini sürdüreceği, en yüksek sıcaklığın hafta genelinin zirvesine ulaşarak 33°C olarak kaydedileceği bildirildi. Yetkililer, hafta genelinde yağışsız ve güneşli havanın hakim olacağını rapor etti.