Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığını nispeten düşüren poyrazın etkisini azaltmasıyla İstanbul'da sıcaklıklar artacak. Ağustos ayıyla birlikte nem oranının da yükseleceği şehirde, çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması öngörülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkacağı ve sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
İSTANBUL YILIN EN SICAK GÜNLERİNİ YAŞAYACAK
Ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor.
İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre beklenen bazı hava olayları şu şekilde:
Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde, ayrıca Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.