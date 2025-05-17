Ukraynalı diplomatlar, İstanbul'da gerçekeşen Ukrayna - Rusya barış görüşmelerinin perde arkası hakkında bilgi verdi.

Ukraynalı üst düzey bir yetkiliye göre, Rus tarafı Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm askerlerini çekmesini talep etti. Bu bölgeler, Rusya'nın kısmen işgal ettiği ve üzerinde hak talep ettiği eyaletler.

Yetkili, bu şartın, geçen ay ABD’nin hazırladığı ve Moskova ile istişare edilerek sunulan taslak anlaşmada bulunmadığını ve sonradan müzakerelere eklendiğini söyledi. Görüşmelerin çözümsüz sonuçlanmasının asıl sebebi olduğunu belirtti.

'KABUL EDİLEMEZ' TALEPLER

Ukraynalı yetkili, Rusya'nın tek toprak talebinin bu dört bölgeyle sınırlı olmadığını belirtti. Kırım ve diğer dört bölgenin uluslararası alanda Rusya toprağı olarak tanınmasını istediğini belirtti.

ABD taslağında yalnızca Kırım için hukuki tanıma ve diğer bölgeler için fiili tanıma öngörülüyordu. Bu talepler, Ukrayna için kabul edilemez olarak nitelendirildi.

Rusya, Ukrayna’nın tarafsız bir devlet olmasını, kitle imha silahlarına sahip olmamasını ve müttefik ülkelerin Ukrayna topraklarına asker konuşlandırmamasını da şart koştu. Tarafların savaş tazminatı taleplerinden tamamen vazgeçmesi gerektiği de dile getirildi.

Bu taleplerin yazılı olarak değil, yalnızca sözlü biçimde iletildiği ifade edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmelere dair soruları yanıtsız bıraktı ve müzakerelerin kapalı kapılar ardında sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ukrayna yönetimi bu şartların barış için değil, zaman kazanmak için alelen söylenen talepler olduğunu belirtti.

Avrupalı liderler, görüşmelerin başarısız olmasından sonra ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Rus heyetinin başkanı, görüşmelerden memnun olduklarını belirtti. Moskova'nın Kiev ile diyaloğa açık olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Nisan ayında Moskova’ya giderek Putin ile temas kurduğu ve söz konusu ABD taslağını bu ziyaretin ardından hazırladığı öğrenildi.

Kiev ve Avrupa başkentlerinin hazırladığı alternatif öneri ise önce ateşkesin sağlanmasını, toprak meselelerinin daha sonra ele alınmasını öngörüyor.