İstanbul Valiliği, kentte etkili olan lodosun perşembe ve cuma günleri kuvvetleneceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine dayanan uyarıya göre, cuma günü rüzgârın hızının saatte 60-90 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Kasım Çarşamba günü güney ve güneybatı yönlerinden saatte 30-50 kilometre hızla esen rüzgârın, 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetleneceği belirtildi. Rüzgârın saatte 40-60 kilometre, zaman zaman fırtına şeklinde 60-70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

CUMA SABAHI KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Valilik, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ARIZALANAN YÜK GEMİSİ AMBARLI'YA ÇEKİLDİ

Lodosun etkili olduğu Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan 118 metre uzunluğundaki PERFECT adlı kuru yük gemisi de römorkörlerle çekildi.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleri tarafından yedeklenen gemi, Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.