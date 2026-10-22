Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarına ilişkin haritalı tahmininde İstanbul ve birçok kent için gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışlı sistemin Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne girerek İstanbul'u da etkilemesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün, 22 Ekim'de, sıcaklığın 22 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Kent için bugünkü il bazlı tahminde sağanak yer almıyor; havanın parçalı bulutlu başlayıp ilerleyen saatlerde çok bulutlu olması bekleniyor.

BUGÜN YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağış beklenen iller arasında Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Rize, Kars ve Van bulunuyor.

Marmara'da Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken bölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava, Doğu Karadeniz'in doğusunda ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GECE VE SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS

Marmara genelinde, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri için de aynı tahmin yapılıyor.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da havanın parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın İzmir ve Şanlıurfa'da 27, Adana'da 30, Ankara'da 20 derece olması öngörülüyor.