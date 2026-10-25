Meteoroloji'nin beş günlük hava tahmin haritasına göre İstanbul'da yeni hafta yağışla başlayacak. 26 Ekim Pazartesi günü kente ulaşması beklenen yağışlı havanın, salı ve çarşamba günleri de etkili olacağı tahmin ediliyor. 29 Ekim Perşembe günü ise İstanbul'da parçalı bulutlu ve yağışsız hava öngörülüyor.

25 Ekim Pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu hava beklenirken pazartesi yer yer sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Salı günü sağanağın, çarşamba günü de yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.

MARMARA'DA YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINDA YAYILACAK

İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde hafta içinde yer yer sağanak bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri Marmara'nın büyük bölümünde yağış tahmin edilirken perşembe günü bölgenin batısında parçalı bulutlu ve güneşli havanın yeniden etkili olması öngörülüyor.

Yurt genelinde pazar günü büyük ölçüde parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Pazartesi günü yağışların Marmara'nın batısı ile Ege'nin bazı kesimlerinde görülmesi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok noktasında parçalı bulutlu ve güneşli havanın sürmesi bekleniyor.

SALI VE ÇARŞAMBA SAĞANAK GENİŞ BİR ALANDA BEKLENİYOR

27 Ekim Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağış tahmin ediliyor. 28 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin bu bölgelerde etkisini sürdürmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağış görülmesi öngörülüyor.

Ege'de İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Denizli çevrelerinde hafta ortasında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz'de Antalya, Isparta, Burdur, Mersin ve Adana çevrelerinde salı ve çarşamba günleri yağışlı hava tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Konya ve Kayseri çevrelerinde salı gününden itibaren sağanak bekleniyor. Çarşamba günü bölgenin büyük bölümünde yağış öngörülüyor. Karadeniz'in batı, orta ve doğu kesimlerindeki birçok noktada da salı ve çarşamba günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun farklı kesimlerinde hafta ortasında yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu'nun birçok noktasında da salı ve çarşamba günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

29 EKİM'DE BATIDA AÇIYOR, DOĞUDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin tahminde batı ve doğu bölgeleri arasında farklı hava koşulları öne çıkıyor. İstanbul ve Ege'nin batısı başta olmak üzere yurdun batısında parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Batı Karadeniz'de de parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in orta ve doğu bölümleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok noktasında ise sağanak ve gök gürültülü sağanakların devam etmesi bekleniyor.