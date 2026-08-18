İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafik çilesini büyük ölçüde hafifletmesi beklenen Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattı için beklenen adım atıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile projenin tüm yapım yetkisi doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. İş merkezleri ve yoğun yerleşim alanlarını birbirine bağlayacak olan bu dev ulaşım projesinin planlama, ihale ve inşaat süreçleri bizzat bakanlık tarafından yürütülecek.

RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ümraniye, Kavacık ve Beykoz aksını birbirine bağlayarak bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönem başlatacak olan metro projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın doğrudan yürüteceği projeler arasına dahil edildi. Resmî Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kent içi raylı sistemlerde yetki devri resmen gerçekleşti.

Yapılan hukuki düzenlemeyle birlikte, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"ın ek 1'inci maddesine yeni bir alt bent eklendi ve proje bakanlığın üstlendiği metrolar listesine girdi.

PLANLAMA, İHALE VE İNŞAAT TEK ELDEN YÜRÜTÜLECEK

Alınan bu yeni karar, projenin çok daha hızlı ve koordineli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Yeni metro projesinin planlama aşamasından ihale sürecine ve nihai inşaatına kadar tüm adımlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tek elden kontrol edilecek.

Bakanlık, tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını bitirdikten sonra işletmeye hazır hale gelen hattı, vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla ilgili işletmeci kuruma devredecek. Bu yapının, sürecin bütünlüğünü koruması ve olası bürokratik gecikmelerin önüne geçerek koordinasyonu artırması hedefleniyor.

BÖLGE TRAFİĞİNE GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF GELİYOR

Özellikle Ümraniye'deki yoğun iş merkezleri ile Kavacık ve Beykoz arasındaki ağır karayolu trafiğine kalıcı bir alternatif sunacak olan bu yeni hat, bölge sakinlerinin uzun süredir beklediği toplu taşıma çözümünü hayata geçirecek.

İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek en önemli yatırımlar arasında gösterilen projenin; kesin güzergahı, istasyon detayları ve net yapım takvimi gibi teknik ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yakında açıklanması beklenen ihale süreçlerinin ardından, dev projenin inşası için ilk adımlar atılmış olacak.