Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılacak. İlk konutların teslimi ise ekim ayında gerçekleştirilecek.

1071 KONUT HANGİ İLÇELERDE KİRAYA VERİLECEK?

İlk etapta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291; Arnavutköy’de ise 90 konut kiraya verilecek. İstanbul’da yaşayanlar ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvurabilecek. İstanbul dışında ikamet edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

10 BİN TL’LİK KONUTLARA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş ve evli olması gerekiyor. Ayrıca en az 1 yıldır kesintisiz İstanbul’da ikamet etme ve aylık ortalama hane net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması şartı aranacak.

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı bağımsız konut bulunmaması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor. Son 5 yılda bağımsız konut satın alan veya satanlar ile belirli TOKİ projelerinde aktif asil ya da yedek hak sahipliği bulunanlar da başvuramayacak.

HANGİ KONUT TİPLERİ TAHSİS EDİLECEK?

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Hak sahipleri konutlarda 3 yıl süreyle kalabilecek ve bu süre uzatılmayacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanların kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

KİRALARA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Konutların kira bedelleri teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay artırılmayacak. Bu sürenin ardından ilk ocak ayında kiralara TÜFE oranında artış uygulanacak. Kira ödemeleri konutun teslim edildiği ayı takip eden ayın 20’sinde başlayacak. Konutlar bölgedeki rayiç kira bedellerinin altında fiyatlarla kiraya verilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TOKİ’nin “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetinden gerçekleştirilecek. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacak. Başvuru sahipleri işlemlerinin kabul edilip edilmediğini yine e-Devlet üzerinden TOKİ’nin ilgili hizmet ekranından takip edebilecek.