Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul’da düzenlediği iki ayrı operasyonda, toplam 310 milyon 579 bin lira değerinde 142 bin 100 kaçak elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre operasyonlar, İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

SARIYER’DEKİ DEPODA 46 BİN 200 CİHAZ BULUNDU

İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Sarıyer’de bulunan bir depoda detaylı arama yaptı. Depoda, piyasa değeri 118 milyon 445 bin lira olan 46 bin 200 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

AMBARLI’DAKİ KONTEYNERDEN 95 BİN 900 CİHAZ ÇIKTI

İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise Türkiye’ye giriş yapmak üzere Ambarlı Limanı’na gelen bir konteyneri riskli değerlendirerek kontrole aldı. Konteynerde, piyasa değeri 192 milyon 134 bin lira olan 95 bin 900 elektronik sigara cihazı bulundu.

Operasyonlara ilişkin soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, kaçakçılığın toplum sağlığını tehdit ettiği, kayıt dışı ekonomiyi beslediği ve haksız rekabete yol açtığı belirtilerek denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.